Сборная Украины U-19 по футзалу обыграла Словению и возглавила группу на Евро-2023
Украина уверенно победила Словению в поединке 2-го тура группового этапа Евро-2023 U-19.
Евро-2023 U-19, групповой этап, 2-й тур
Словения – Украина – 2:4
Голы: Руис, 26, Чоп, 40 – Малиновский, 2, 28, 35, Федик, 15
Украина очень классно начала игру – Малиновский уже на 2 минуте открыл счет во встрече. Словения ответила ударом Скриньяра в стойку, а "сине-желтые" удвоили преимущество благодаря точному удару Федика.
Украинский футзалист погиб в боях под Бахмутом – ему был всего 21 год
На старте второй половины Руис отквитал один мяч, но Малиновский быстро восстановил разрыв в два мяча, а затем оформил и хет-трик. Словенцы же под конец игры сделали счет окончательным – 2:4.
Таким образом, Украина набрала 3 очка и возглавила группу B благодаря большему количеству голов. Столько же пунктов имеют Италия и Словения. Решающий поединок за выход из квартета Украина проведет 6 сентября против Финляндии.
"Побачимося у судах, пане Маркевичу!": вогняна відповідь агента Білейчука на заяву головного тренера Карпат