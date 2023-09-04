Евро-2023 U-19, групповой этап, 2-й тур

Словения – Украина – 2:4

Голы: Руис, 26, Чоп, 40 – Малиновский, 2, 28, 35, Федик, 15

Украина очень классно начала игру – Малиновский уже на 2 минуте открыл счет во встрече. Словения ответила ударом Скриньяра в стойку, а "сине-желтые" удвоили преимущество благодаря точному удару Федика.

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На старте второй половины Руис отквитал один мяч, но Малиновский быстро восстановил разрыв в два мяча, а затем оформил и хет-трик. Словенцы же под конец игры сделали счет окончательным – 2:4.

Таким образом, Украина набрала 3 очка и возглавила группу B благодаря большему количеству голов. Столько же пунктов имеют Италия и Словения. Решающий поединок за выход из квартета Украина проведет 6 сентября против Финляндии.

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