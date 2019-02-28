Збірна України U-19 розгромно програла одноліткам з Ізраїлю

Юнацька збірна України поступилася з розгромним рахунком у товариському матчі.

У другому товариському матчі проти ізраїльтян підопічні Сергія Нагорняка пропустили чотири м'ячі. Уже в першому таймі рахунок був 3:0. Голи господарі забивали на 17-й, 31-й і 37-й хвилинах. Ще одного разу вони відзначилися на 68-й хвилині, встановивши остаточний рахунок, повідомляє ФФУ.

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Завтра українська делегація повертається додому, а вже з 15 березня в цієї збірної розпочнеться безпосередня підготовка до еліт-раунду Євро-2019. На шляху до фінальної частини змагань "синьо-жовті" зустрінуться із Сербією (20 березня), Італією (23 березня) й Бельгією (26 березня). Путівку до Вірменії, де з 14-го по 27 липня проходитиме фінальна частина змагань, отримає тільки переможець групи.

Зазначимо, що два дні тому Україна U-19 розгромила однолітків з Ізраїлю.

Україна (U-19): Артим, Слива, Муравський, Холод (Агапов, 57), Харжевський (Тягло, 46), Горін, Мудрик, Дмитренко (Бондаренко, 30), Криськів, Кащук, Сікан (Апанчук, 81).

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