Сборная Украины U-19 крупно проиграла сверстникам из Израиля

Юношеская сборная Украины уступила с разгромным счетом в товарищеском матче.

Во втором товарищеском матче против израильтян подопечные Сергея Нагорняка пропустили четыре мяча. Уже в первом тайме счет был 3:0. Голы хозяева забивали на 17-й, 31-й и 37-й минутах. Еще однажды они отличились на 68-й минуте, установив окончательный счет, сообщает ФФУ.

Нагорняк стал главным тренером сборных Украины U-15 и U-19

Завтра украинская делегация возвращается домой, а уже с 15 марта в этой сборной начнется непосредственная подготовка к элит-раунду Евро-2019. На пути к финальной части соревнований "сине-желтые" встретятся с Сербией (20 марта), Италией (23 марта) и Бельгией (26 марта). Путевку в Армению, где с 14 по 27 июля будет проходить финальная часть соревнований, получит только победитель группы.

Отметим, что два дня назад Украина U-19 разгромила сверстников из Израиля.

Украина (U-19): Артым, Слива, Муравский, Холод (Агапов, 57), Харжевский (Тягло, 46), Горин, Мудрик, Дмитренко (Бондаренко, 30), Крысько, Кащук, Сикан (Апанчук, 81).

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