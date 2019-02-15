Нагорняк став головним тренером збірних України U-15 та U-19

Виконком Федерації футболу України погодився із пропозицією Комітету національних збірних команд ФФУ затвердити Сергія Нагорняка головним тренером юнацьких збірних України U-19 та U-15.

Контракт з Нагорняком, який раніше працював асистентом Володимира Єзерського в юнацькій збірній України U-17, буде діяти з 15 лютого 2019 року до 31 грудня 2020 року, повідомляє ФФУ.

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Свій перший і останній збір перед елітним раундом Євро-2019 юнацька збірна України U-19 розпочне 24 лютого. А вже 26-го й 28-го числа вона зіграє на виїзді два товариські матчі з однолітками з Ізраїлю.

15 березня, розпочнеться безпосередня підготовка до офіційних поєдинків. На шляху до фінальної частини чемпіонату Європи збірна України зустрінеться із Сербією (20 березня), господарем турніру, Італією (23 березня) і Бельгією (26 березня). Нагадаємо, що путівку до Вірменії, де з 14-го по 27 липня пройде фінальна частина змагань, отримає тільки переможець групи.

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