Україна U-19 розгромила однолітків з Ізраїлю

Підопічні Сергія Нагорняка здобули першу перемогу під керівництвом нового тренера. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Ізраїль U-19 – Україна U-19 – 0:3

Голи: Мудрик (58), Кащук (73), Сікан (90).

Україна U-19: Лтайф, Муравський, Слива, Снурніцин, Холод (Мудрик, 57), Агапов (Тягло, 80), Харжевський (Кащук, 57), Горін, Бондаренко (Криськів, 57), Дмитренко (Апанчук, 80 ), Сікан.

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У першому таймі домінували господарі, проте захист українських юнаків встояв. У другому таймі підопічні Нагорняка пришвидшили темп, що принесло позитивний результат. Спочатку Мудрик відкрив рахунок у матчі, а згодом Кащук подвоїв перевагу наших хлопців. На останніх хвилинах матчу Сікан реалізував свою нагоду та довів рахунок до розгромного.

У четвер, 28 лютого, команди зустрінуться знову. Матч стартує в 11-й годині.