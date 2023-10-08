Збірна України U-19 візьме участь у товариському турнірі Seoul Cup, який відбудеться у столиці Південній Кореї з 10 по 15 жовтня. Підопічні Олега Кузнєцова вже прибули на місце, однак зіткнулись з неочікуваними кадровими проблемами – своїх гравців у збірну відмовився відпускати Шахтар.

Дефлімпійська збірна України стала чемпіоном світу

За повідомленням Sport.ua, причиною такого рішення став щільний календар юнацької команди – окрім чемпіонату України U-19, "гірники" також виступають у Юнацькій лізі УЄФА. До слова, у попередньому списку гравців були воротар Владислав Кравець, захисники Микола Огарков та Антон Дрозд, півзахисник Євген Яновіч та форвард Антон Демченко.

У Шахтарі вирішили, що тривалий переліт, інший часовий пояс, важка адаптація не підуть на користь молодим футболістам. Як наслідок, кадрові втрати збірної частково залатали запрошенням гравців 2006 року народження.

Збірна України розбила Сербію з рахунком 6:1 і вийшла в лідери групи відбору на чемпіонат світу