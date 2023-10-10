Украина U-19 уступила сверстникам из Южной Кореи в матче Seoul Cup. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Турнир Seoul Cup

Южная Корея U-19 – Украина U-19 – 4:2

Голы: ?, 11, ?, 44, ?, 62, ?, 80 – Василец 24, Панченко 78

Сборная Украины U-19 начала участие на международном турнире Seoul Cup, стартовав матчем против Южной Кореи. Именно корейцы повели в счете на 11 минуте, но "сине-желтые" отыгрались на 24 минуте – Василец с близкого расстояния замкнул передачу Пономаренко. Гол можно посмотреть по ссылке.

Шахтер не отпустил игроков в сборную Украины U-19 – известна причина

Корея перед самым перерывом вышла вперед, а на старте второго тайма увеличили отрыв. Украина отыграла один мяч – Панченко забил после розыгрыша со штрафного, но корейцы поставили точку во встрече – 4:2. Напомним, что в расположение "сине-желтых" Шахтер не отпустил своих игроков.

Добавим, что 12 октября Украина сыграет со сверстниками из Вьетнама (начало в 10:00), и с Марокко (15 октября, начало в 6:30 по киевскому времени).

Сборная Украины разбила Сербию со счетом 6:1 и вышла в лидеры группы отбора на чемпионат мира