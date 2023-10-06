Збірна України зустрічалася зі Сербією в рамках кваліфікації на футзальний чемпіонат світу.

Футзал, кваліфікація на ЧС-2024

Група В, 3 тур четвертого етапу

Сербія – Україна – 1:6

Голи: Вашіч, 11 – Швед, 1, 9, Абакшин, 8, 31, Жук, 9, Корсун, 25

Підопічні Олександра Косенка у попередніх турах роздерли Бельгію (10:2), але поступилися Польщі (2:3). Наступним суперником стала Сербія, яка мала 4 очки.

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Українці швидко змусили місцеві трибуни замовкнути – 4 голи за 9 хвилин! Вашіч один м'яч відкитав, але камбеком навіть не запахло. По перерві Корсун та Абакшин довели рахунок до тенісних 6:1.

Україна набрала 6 очок і наздогнала Польщу, яка розібралася з бідолашною Бельгією. Наступний матч "синьо-жовтих" – 11 жовтня проти тих-таки сербів.

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