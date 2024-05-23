"Планували, що відступати нікуди, нам потрібна була тільки перемога. Що трапилося – сам не розумію. Дитячий футбол, дитяча психіка, перегоріли... Хлопці не показали на полі всієї сили, того, що вміють. Багато боротьби програвали, було багато індивідуальних помилок, у простих ситуаціях втрачали м'яч.

Черговий провал збірної України на Євро U-17 у відеоогляді матчу з Чехією – 1:3

В епізоді з першим голом не винесли м'яч, помилилися, самі собі привезли цей пенальті. Потім хлопці ніби зібралися, якісь моменти пішли, щось стало виходити. Але на кожну гру у фінальній частині потрібно збиратися, щоб були морально-вольові й бійцівські якості. З одного боку, вихід у фінальний турнір – уже успіх, вони молодці. Однак на самому чемпіонаті потрібно грати по-іншому.

Виступ наших юнаків у різних клубах? Мабуть, це також одна з причин невдачі. Можна шукати різні причини, але, на мою думку, на футбольному полі не було злості, жаги до перемоги. Потрібно боротися на кожному клаптику поля, а в епізоді з третім голом один футболіст обіграв стількох опонентів...

Усі в рівних умовах, але ми трохи десь недопрацьовували. Можливо, забагато авансів надавали, говорили про майбутнє. Скажу так: хлопці – молодці, що вийшли у фінальну частину. А тут уже всі стараються, уміють грати у футбол.

Не очікував такої гри, думав, буде трохи краще. Але маємо те, що маємо на даний момент. Щодо складу на матч із Кіпром, то подивимося на стан футболістів, поміркуємо, як зробити так, щоб у нас була боєздатна команда на цей поєдинок", – цитує Мороза офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, після поразки від Чехії у збірної України залишались примарні шанси на вихід з групи, однак Кіпр через декілька годин не зумів відібрати очки у Сербії (1:3), яка стала недосяжною для "синьо-жовтих".

Україна без шансів програла Чехії і майже втратила шанс на чвертьфінал Євро U-17 – врятує лише диво від Кіпру