Товарищеский матч

Кипр U-17 – Украина U-17 – 2:1

Голы: Михалас, 52 (п.), Димостенус, 58 – Андрейко, 90+3

Нереализованный пенальти: Лукаидис, 56 (Кипр)

Сборная Украины уверенно одолела будущего соперника на Евро U-17 – впереди еще один спарринг

Юношеская сборная Украины U-17 в четверг, 11 апреля, в рамках подготовки к чемпионату Европы провела второй спарринг со сверстниками из Кипра. После поражения в первой игре хозяева сумели реабилитироваться, одержав уверенную победу.

Первый тайм прошел без голов, а после перерыва киприотов прорвало. Сначала Михалас реализовал пенальти, а уже через четыре минуты арбитр во второй раз указал на отметку. На этот раз Александр Харечко не позволил поразить свои ворота. Но уже вскоре хозяева все-таки сумели во второй раз пробить голкипера Руха. Наши земляки ограничились голом престижа уже в добавленное время.

Напомним, Украина и Кипр сыграют в одной группе на чемпионате. Вместе с ними в квартете А также будут выступать Сербия и Чехия. Чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня.

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