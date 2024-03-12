Элит-раунд отбора к Евро-2024, 2-й тур

Группа 4

Украина U-17 – Словакия U-17 – 3:0

Голы: Степанов, 41, 68, Редушко, 45+1

Игра сборных Украины и Словакии U-17 была запланирована на 15:00, однако из-за шторма была прервана аж на 4 часа. После возобновления игры "сине-желтые" оформили комфортное преимущество.

Украина U-17 одержала вторую победу в элит-раунде отбора Евро-2024 – путевка в финальную стадию практически в кармане

Сначала форвард Байера Степанов забил после паса Стрельчука, а Редушко удвоил преимущество. Во второй половине Степанов оформил дубль – ассистировал ему Драган. Поэтому Украина U-17 идеально завершила элит-раунд отбора – 3 победы, 8 забитых голов и ни одного пропущенного.

Таким образом, юношеская сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 с первого места. Турнир состоится с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.