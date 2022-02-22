Turkish Women’s Cup 2022

Україна – Болгарія – 2:0

Голи: Христюк, 58, Глущенко, 90+2

Українки брали участь у товариському турнірі в рамках підготовки до матчів кваліфікації на ЧС-2023. 8-го та 12 квітня "синьо-жовті" проведуть два домашні поєдинки – проти Шотландії та Угорщини відповідно.

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Можна констатувати, що підготовка наразі успішна. Україна раніше обіграла Венесуелу (1:0) та Узбекистан (2:0), а сьогодні дотиснула Болгарію. Суперник тримався майже годину, але не зміг нічого протиставити стандартам "синьо-жовтих". Обидва голи були забиті після кутових.

Спочатку відзначилася Христюк. Щоправда, вона виконувала навіс, але партнерки дезорієнтували голкіперку, і м'яч опинився у сітці. Вже у компенсований час чергову подачу точним ударом головою замкнула Глущенко. Для футболістки Кривбасу ще був дебютний матч за збірну України.

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