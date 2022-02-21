Перший гол в історії збірної забила Аль-Бандарі Мубарак, а гра завершилася перемогою Саудівської Аравії з рахунком 2:0. Про це повідомляє офіційний Twitter Федерації футболу Саудівської Аравії.

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Осторонь події не залишився навіть легендарний Пеле. "Хочу привітати жіночу команду Саудівської Аравії з цією знаменною подією. Сьогодні історичний день не лише для вас, а й для всіх, хто любить футбол", – написав Король футболу у Twitter.

Нагадаємо, до 2018 року у Саудівській Аравії жінки не мали права навіть відвідувати стадіони. У 2020-му в країні почали проводити жіночий чемпіонат.

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