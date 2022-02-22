Turkish Women’s Cup 2022

Украина – Болгария – 2:0

Голы: Христюк, 58, Глущенко, 90+2

Украинки принимали участие в товарищеском турнире в рамках подготовки к матчам квалификации на ЧМ-2023. 8-го и 12 апреля "сине-желтые" проведут два домашних поединка против Шотландии и Венгрии соответственно.

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Можно констатировать, что подготовка успешна. Украина раньше обыграла Венесуэлу (1:0) и Узбекистан (2:0), а сегодня дожала Болгарию. Соперник держался почти час, но не смог ничего противопоставить стандартам "сине-желтых". Оба гола были забиты после угловых.

Поначалу отличилась Христюк. Правда, она выполняла навес, но партнерши дезориентировали голкиперку, и мяч оказался в сетке. Уже в компенсированное время очередную подачу точным ударом головой замкнула Глущенко. Для футболистки Кривбасса еще был дебютный матч за сборную Украины.

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