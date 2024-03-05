Кваліфікація на жіночу континентальну першість триватиме з квітня по грудень 2024 року. УЄФА вирішив запровадити доволі незвичний формат. Команди поділили на три ліги, згідно з рейтингом. Для кожної ліги буде свій шлях на Євро-2025.

Збірна України вдруге розбила Болгарію у жіночій Лізі націй – "синьо-жовті" офіційно уникли пониження у класі

У найвищому дивізіоні ніхто не вилетить після першого раунду. Перші дві команди кожної групи (загалом 8 збірних) напряму потраплять у фінальний турнір, а інші продовжать кваліфікацію. У стикових матчах вони зіграють проти переможців і трьох найкращих других місць Ліги С. У фінал кваліфікації пройде 8 команд.

Зовсім інша система в Лізі В, в якій гратиме збірна України. За підсумками групового раунду кваліфікації передбачені стикові матчі між переможцями й двома найкращими другими командами проти інших двох других місць та усіх третіх команд. У фінал кваліфікації пройде 6 команд, які разом із вісьмома учасниками відбору, про який ми писали у попередньому абзаці, розіграють останні 7 путівок на Євро-2025. Ще одне місце гарантоване Швейцарії, яка прийматиме турнір.

Результати жеребкування Євро-2025 серед жінок:

Збірна України, як ми зазначали, виступатиме в Лізі В. Сліпий жереб відправив "синьо-жовтих" до групи чотири, де нашим дівчатам протистоятимуть команди Хорватії, Косова та Уельсу.