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Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"

14:40 553 Читать на русском
Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"
Збірна Словаччини готується до матчу з Україною/ фото із соцмереж

Наставник збірної Словаччини Павел Гапал на спеціальній прес-конференції оголосив список гравців, які готуватимуться до матчів Ліги націй проти України та Чехії.

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал назвав футболістів, які викликані на збір для підготовки до матчів Ліги націй проти України та Чехії, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Нагадаємо, матч проти України стане дебютним офіційним поєдинком для Гапала на посаді головного тренера збірної Словаччини. На цій посаді він замінив Яна Козака.

Список збірної Словаччини на матч проти України та Чехії:

Воротарі: Мартін Дубравка, Матуш Kозачик, Марек Родак

Захисники: Ерік Сабо, Петер Пекарік, Мартін Шкртел, Деніс Вавро, Мілан Шкріняр, Давід Ганцко, Томаш Губочан

Півзахисники: Мірослав Стох, Станіслав Лоботка, Патрік Грошовскі, Юрай Куцка, Ян Грегуш, Марек Гамшік, Ондрей Дуда, Роберт Мак, Альберт Руснак, Владімір Вайсс, Матуш Беро

Нападники: Адам Немец, Міхал Дюріш, Адам Зреляк.

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Варто відзначити присутність Мірослава Стоха, який викликаний у збірну вперше за 2 роки.

Матч Словаччина – Україна відбудеться 16 листопада у Трнаві. Початок о 21:45. Після цього 19 листопада словаки зіграють заключний поєдинок Ліги націй проти Чехії, а Україна проведе товариський матч проти Туреччини, який заплановано на 20 листопада.

Нагадаємо, Україна вже забезпечила собі перше місце у групі Ліги націй. У "синьо-жовтих" 9 очок, у Чехії 3 пункти, Словаччина не набрала жодного очка.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
10
дн
:
6
год
:
11
хв
Україна
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Словаччина Словаччина Головне Павел Гапал Павел Гапал Ліга націй Словаччина - Україна Чехія - Словаччина
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