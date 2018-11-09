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Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский

13:57 25 Читати українською
Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский
Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский

"Сиьно-желтые" проведут открытую тренировочную сессию для болельщиков накануне международных матчей.

Официальный сайт Федерации футбола Украины сообщает, что национальная команда проведет открытую тренировку 13 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский.

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Перед началом занятия игроки пообщаются с представителями СМИ в микст-зоне арены. Занятия начнется в 18 часов по Киеву.

Отметим, поединок Лиги наций Словакия – Украина состоится 19 ноября в словацкой Трнаве. После этой встречи "сине-желтые" полетят в Анталию, где сыграют товарищеский матч против Турции.

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