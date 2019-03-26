Збірна України повернулася до Києва після матчів з Португалією та Люксембургом

Літак з делегацією "синьо-жовтих" успішно приземлився у аеропорту Бориспіль.

По обіді літак з делегацією "синьо-жовтих" приземлився у Борисполі. Збірна України вирішила не летіти на батьківщину одразу після матчу з Люксембургом, адже місцеве летовище не дозволяє здійматися у повітря великим авіасуднам у нічний час доби.

До Києва разом з командою не прилетіли Руслан Маліновський, Роман Безус, Роман Яремчук, які виступають у чемпіонаті Бельгії.

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Нагадаємо, збірна України розпочала відбір до Євро-2020 з виїзних матчів проти збірних Португалії та Люксембургу. У поєдинку проти чинних чемпіонів Європи та українців була зафіксована "суха" нічия. У матчі з Люксембургом підопічні Шевченка вирвали перемогу на останній хвилині матчу. Переможний м'яч для України забив гравець Люксембургу Жерсон Родрігес, зрізавши м'яч у власні ворота.

Зазначимо, що після двох турів збірна України лідирує у групі B. У активі нашої команди 4 очки, на другому місці наразі перебуває Люксембург (3 пункти), третіми йдуть португальці (2 очки).

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Фото: Володимир Лесько (Футбол 24)