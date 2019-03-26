Сборная Украины вернулась в Киев после матчей с Португалией и Люксембургом

Самолет с делегацией "сине-желтых" успешно приземлился в аэропорту Борисполь.

После обеда самолет с делегацией "сине-желтых" приземлился в Борисполе. Сборная Украины решила не лететь на родину сразу после матча с Люксембургом, ведь местный аэродром не позволяет подниматься в воздух большим авиасуднам в ночное время суток.

В Киев вместе с командой не прилетели Руслан Малиновский, Роман Безус, Роман Яремчук, которые выступают в чемпионате Бельгии.

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Напомним, сборная Украины начала отбор к Евро-2020 с выездных матчей против сборных Португалии и Люксембурга. В поединке против действующих чемпионов Европы и украинцев была зафиксирована "сухая" ничья. В матче с Люксембургом подопечные Шевченко вырвали победу на последней минуте матча. Победный мяч для Украины забил игрок Люксембурга Жерсон Родригес, срезав мяч в собственные ворота.

Отметим, что после двух туров сборная Украины лидирует в группе B. В активе нашей команды 4 очка, на втором месте пока находится Люксембург (3 пункта), третьими идут португальцы (2 очка).

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Фото: Владимир Леско (Футбол 24)