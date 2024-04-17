"Під час фінального турніру Євро-2024 збірна України базуватиметься в містечку Вісбаден із населенням у менш як 300 тисяч мешканців, що є столицею федеральної землі Гессен. Найбільше місто цієї землі – Франкфурт, розміщений усього лиш за 30 км від адміністративного центру. Серед міст-побратимів Вісбадена – наш Кам’янець-Подільський.

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У Вісбадені наша команда мешкатиме та тренуватиметься на місцевому стадіоні. Зі свого турнірного табору національній команді буде зручно діставатися до всіх трьох міст проведення матчів групового етапу. Найбільша відстань до Мюнхена, де збірна України проведе стартовий матч Євро з Румунією (17 червня) – 400 км. Туди "синьо-жовті" планують прибути за два дні до гри. А от до двох наступних міст групової стадії, Дюссельдорфа та Штутгарта, фактично однакова відстань – близько 200 кілометрів. Сюди українці планують діставатися автобусом.

Збірна України розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в іншому німецькому місті – Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. Наступного дня наша команда вилетить до Польщі, де 7 червня зіграє товариський поєдинок з місцевою збірною. Заключною грою передтурнірного збору стане зустріч з національною командою Молдови 11 червня в Кишиневі. Наступного дня, 12 червня, національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024", – йдеться на офіційному сайті УАФ.

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