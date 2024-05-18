Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін оприлюднив список гравців, на яких розраховує на Євро-2024.

Наставник швейцарців оголосив заявку на Євро-2024. Мурат Якін в попередню заявку включив 38 футболістів, як повідомляє прес-служба збірної Швейцарії.

Зірка Реала ризикує пропустити фінал Ліги чемпіонів – під загрозою участь на Євро-2024

ФІФА дозволила викликати на турнір 26 гравців, а це означає, що тренеру збірної Швейцарії доведеться відсіяти 12 футболістів. У списку присутні фіналіст Ліги чемпіонів Кобель з Борусії, а також Аканджи, яки є чинним чемпіоном Англії.

Воротарі: Грегор Кобель (Борусія Д), Івон Мвого (Лор'ян), Паскаль Лоретц (Люцерн), Ян Зоммер (Інтер), Марвін Келлер (Вінтертур).

Захисники: Ніко Ельведі (Борусія М), Фабіан Шер (Ньюкасл), Мануель Аканджі (Манчестер Сіті), Орель Аменда (Янг Бойз), Уліссес Гарсія (Марсель), Альбіан Хайдарі (Лугано), Кевін Мбабу (Аугсбург), Сільван Відмер (Майнц), Брайан Око (Зальцбург), Бечір Омерагіч (Монпельє), Седрік Цезігер (Вольфсбург), Леонідас Стергіу (Штутгарт), Рікардо Родрігес (Торіно).

Півзахисники: Уран Біслімі та Ренато Штеффен (обидва – Лугано), Квадво Дуа (Лудогорець), Ремо Фройлер, Мішель Ебішер і Дан Ндое (всі – Болонья), Філіп Угринич і Жоель Монтейро (обидва – Янг Бойз), Граніт Джака (Байєр), Рубен Варгас (Аугсбург), Ардон Яшарі (Люцерн), Деніс Закарія (Монако), Стівен Цубер (АЕК), Фабіан Рідер (Ренн), Джердан Шакірі (Чикаго Файр).

Нападники: Анді Зекірі (Генк), Зекі Амдуні (Бернлі), Ноа Окафор (Мілан), Венсан Сьєрро (Тулуза), Бреель Емболо (Монако).

Збірна Швейцарії гратиме на Євро-2024 у групі A, в якій окрім колективу Мурата Якіна змагатимуться господарі турніру збірна Німеччина, Шотландія та Угорщина.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи розпочнеться 14 червня і триватиме до 14 липня.

"Грецький Роберто Карлос" – проґавив перемогу на Євро, страждав у Інтері та дружив з Роналдо