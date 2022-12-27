Фаворитом на тренерський місток "Кадри" став Адам Навалка, інформує Мeczyki з посиланням на TVP Sport.

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Напередодні з'ясувалося, що Паулу Соуза збирається достроково покинути свою посаду і очолити Фламенго. Польський футбольний союз жорстко відмовив португальцю, але шукати нового, "вірного" тренера таки потрібно. Навалка свого часу виводив поляків на ЧС-2018, а влітку 2019-го вважався претендентом на роботу в Динамо.

Нагадаємо, у березні 2022 року збірна Польщі повинна зустрітися з Росією на стадії півфіналу відбору ЧС.

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