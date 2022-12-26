Португальський фахівець прагне достроково покинути "Кадру" і очолити Фламенго, повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

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У березні поляки протистоятимуть Росії на стадії півфіналу відбору на ЧС, однак навіть така відповідальна стадія не зупиняє Соузу. Наставник Томаша Кендзьори вже узгодив 2-річний контракт з Фламенго. Втім, Федерація футболу Польщі наразі не збирається відпускати керманича національної збірної.

Нагадаємо, Соуза очолив "Кадру" у січні цього року, замінивши Єжи Бженчека.

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