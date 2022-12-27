Фаворитом на тренерский мостик "Кадры" стал Адам Навалка, сообщает Мeczyki со ссылкой на TVP Sport.

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Накануне выяснилось, что Паулу Соуза собирается досрочно покинуть свой пост и возглавить Фламенго. Польский футбольный союз жестко отказал португальцу, но искать нового, "верного" тренера все же придется. Навалка в свое время выводил поляков на ЧМ-2018, а летом 2019-го считался претендентом на работу в Динамо.

Напомним, в марте 2022 года сборная Польши должна встретиться с Россией на стадии полуфинала отбора ЧМ.

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