Півзахисник Ігор Харатін приєднався до Легії в один з найгірших періодів за всю історію.

Після мінімальної поразки від плоцької Вісли (Харатін просидів у запасі) столичний клуб переживає справжній апокаліпсис, інформує Мeczyki. Легія звалилася на останню сходинку Екстракляси, і головний тренер Марек Голембевскі негайно подав у відставку. Він замінив Чеслава Міхнєвіча лише 25 жовтня, але результати чинного чемпіона не покращились.

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Втім, це була не найбільша біда Легії у неділю. Після поєдинку фанати "вояків" переслідували автобус власної команди і змусили його зупинитись. Кілька людей увірвались до салону та почали бити гравців – за інформацією ЗМІ, найбільше дісталось Емрелі, Лукіньясу та Рафі Лопесу, які сиділи попереду. На щастя, поліція доволі швидко прибула на місце інциденту, змусивши фанатів втекти.

Нагадаємо, Харатін лише влітку перебрався до Легії з угорського Ференцвароша. У поточному сезоні ураїнець провів 22 матчі, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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