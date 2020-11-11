Наставник "кадри" Єжи Бженчек остаточно визначився зі списком футболістів, які зіграють зі збірною України у спарингу.

До офіційної заявки увійшли 23 гравці – головний тренер збірної Польщі не включив до списку трьох футболістів, які є в його розпорядженні.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, проти України точно не зіграють півзахисники Якуб Камінскі (Лех) і Гжегож Крихов'як (Локомотив). Поза заявкою опинився також головна зірка "кадри" Роберт Лєвандовські. Хоча це не стало несподіванкою, адже сам Бженчек не раз говорив, що буде здійснювати ротацію та залучати молодих виконавців.

Варто відзначити, що до списку гравців на спаринг з "синьо-жовтими" потрапив захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зіграє у товариському поєдинку з Польщею. Початок о 21:45.

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