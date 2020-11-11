Черговий товарняк перед важливими матчами у Лізі націй потрібен Україні, як п'яте колесо, але нічого не поробиш – весінні контракти мають виконуватись. Зустріч плановали на 31 березня в рамках підготовки до Євро-2020, однак тоді пандемія зупинила весь європейський футбол. УАФ в той день транслювала поєдинок 2014 року, коли наші у Варшаві винесли "Кадру" з рахунком 3:1, а новий слот вдало випав на польський День Незалежності. Дуже не хотілось би влаштувати нашим західним партнерам подвійне свято.

Польща – Україна: прогноз на матч збірних

Польща – Україна: де дивитися товариський матч

"Бяло-червоні" при Єжи Бженчеку не демонструють неймовірного футболу з впізнаваним стилем. Польща залишається трудовою збірною, в якій результат здобувають потом, кров'ю і дисципліною, а проривна роль у команді традиційно належить представникам топ-чемпіонатів. Зокрема, зараз на ходу Кліх з Лідса. Втім, у "Кадри" ще й шикарне молоде покоління підростає – зокрема, Брайтон за € 17 млн підписав Модера (21 рік) та Карбовніка (19), а Дербі Каунті взяв Юзвяка (21) за € 4 млн. Всі вони вже дебютували за збірну.

Останні матчі у Лізі націй поляки використовували приблизно так, як і ми. Єжи Бженчек переглядав молодих виконавців і прагматично закривався проти лідерів – в принципі, це дало результат. Нідерландам на виїзді "Кадра" поступилася мінімально, а з Італією вдома втримала нічию. З командами нижчого класу поляки виглядали агресивніше, двічі прибивши Боснію (1:2 і 3:0) та переїхавши Фінляндію в товарняку (5:1). На Євро команда відібралася, зазнавши лише однієї поразки, однак у своїй групі "бяло-червоні" були єдиною топ-збірною.

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Сьогоднішня товариська зустріч "Кадрі" не потрібна. Єжи Бженчек заявив, що Лєвандовскі точно не зіграє, та і загалом відпочинок отримають футболісти, які регулярно, окрім чемпіонатів, виступають ще й у єврокубках. Попереду у поляків поєдинки Ліги націй проти Нідерландів та Італії, тож з Україною вбиватися за результат вони не будуть.

Збірна України, своєю чергою, виглядає загадкою. Андрій Шевченко у попередніх ігрових циклах привчив нас до гри через короткий пас та володіння, однак з переходом на новий якісний рівень суперників стало очевидно – в топ-матчах наша тактика перетворюється у самогубство. У жовтні основу команди ще й викосив коронавірус, тож після розгрому резервістів у Парижі тренерський штаб остаточно перейшов на гру від оборони та контратак – і це принесло успіх!

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З Німеччиною був хороший матч, в якому українці мали шанс зачепитися за нічию, а Іспанію "жовто-сині" взагалі перемогли. Напіврезервом! Звісно, за це потрібно дякувати ще й Жорі Бущану, але загалом новий підхід довів працездатність.

Щоправда, Швейцарію ми перемагали за старою моделлю. Польща є командою того ж класу, а в сьогоднішньому складі вона взагалі повинна бути сира, незіграна й невиразна. Чи не забажає Андрій Шевченко в таких умовах повернутися до тактики контролю та короткого пасу? За це рішення говорить повернення Зінченка, оздоровлення "гірників" і рівень суперника, проти – коронавірус в Динамо та травми, які викосили половину збірної.

В рамках товариської зустрічі тренерський штаб має право на будь-які експерименти. В принципі, "автобус" ми відпрацюємо і з німцями, а от позиційні атаки непогано було б згадати для гнучкості.

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Історично ми з поляками граємо на рівних. А активі обох збірних по три перемоги, дві нічиїх та три поразки – причому в товариських зустрічах також ніхто не має переваги. Больовими точками в історії протистояння можна назвати варшавське побиття "Кадри" в 2013 році та нашу безславну невдачу на Євро-2016. Словом, недооцінки бути не може ні з одного, ні з іншого боку.

Кадрова ситуація

У поляків точно не зіграє Лєвандовскі, якому дали відпочинок. Коронавірус підхопили Дронговскі та Карбовнік, а Гросіцкі нещодавно отримав невеличке пошкодження – його участь у зустрічі перебуває під питанням. Кандзьор же навіть не прибув до збірної через домовленість з Єжи Бженчеком. Замість нього головний тренер викликав гравця Норвіча Пшемислава Плахету.

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Список втрат збірної України дуже широкий. Через коронавірус не допоможуть Попов, Миколенко, Караваєв, Шапаренко, Супряга, Бущан і Шахов, а Тимчик, Кравець і Корнієнко не зможуть зіграти через травми. Був також коронавірус у Михайліченка, але він встиг вилікуватись і повернутись у заявку. Словом, проблеми некритичні, але й приємного мало.

Орієнтовні склади на матч Польща – Україна

Польща: Фабіанскі – Берешинські, Валюкевіч, Беднарек, Река – Модер, Лінетти – Юзвяк, Шиманські, Плахета – Мілік

Україна: Лунін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Харатін – Ярмоленко, Коваленко, Зінченко, Зубков – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві збірні регулярно забивають та пропускають, тож голи у цій зустрічі очікувати можна. Втім, навряд чи їх буде багато, адже команди будуть виступати в експериментальних складах. Звісно, "бяло-червоні" грають у рідних стінах, та ще й на День Незалежності, однак матч відбудеться без глядачів у провінційному Хожуві – це не Варшава.

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Загалом, Польщі та Україні від цього матчу нічого не потрібно. Це звичайна контрольна зустріч, в якій переглянуть резервістів та відпрацюють певні схеми. Результат у таких поєдинках не стоїть на першому місці, але якщо робити якийсь прогноз, то найбільш вірогідною здається малорезультативна нічия.

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