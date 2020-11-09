Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек не розраховує на Роберта Лєвандовскі у спарингу з підопічними Андрія Шевченка.

Наставник поляків вирішив вдатися до практики, застосованої під час жовтневих матчів. Тоді у товариських поєдинках Бженчек дав можливість зіграти гравцям, які отримують значно менше ігрової практики у своїх клубах.

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Проти України не зіграють футболісти, які регулярно, окрім національних чемпіонатів, виступають ще й у єврокубках. За словами головного тренера поляків, Лєвандовскі стане не єдиним, хто пропустить матч з Україною, повідомляє Sport.pl.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок – о 21:45. Також пізніше "кадра" зіграє проти Італії та Нідерландів в рамках Ліги націй.

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