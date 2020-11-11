Головний тренер збірної України Андрій Шевченко обрав гравців, які зможуть вийти на поле у спарингу проти Польщі.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі національної команди, до заявки не потрапили півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко та голкіпер Ворскли Дмитро Різник, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Польща – Україна: анонс товариського матчу

Офіційна заявка збірної України на матч проти Польщі:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораєс, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Богдан Михайліченко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Олександр Зубков, 20. Віктор Коваленко, 21. Євген Макаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зустрінеться з Польщею на Сілезькому стадіоні в Хожуві. Початок о 21:45.

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