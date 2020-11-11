Наставник "кадры" Ежи Бженчек окончательно определился со списком футболистов, которые сыграют со сборной Украины в спарринге.

В официальную заявку вошли 23 футболиста – главный тренер сборной Польши не включил в список трех игроков, которые есть в его распоряжении.

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Как информирует официальный сайт УАФ, против Украины точно не сыграют полузащитники Якуб Камински (Лех) и Гжегож Крыховяк (Локомотив). Вне заявки оказался также главная звезда "кадры" Роберт Левандовски. Хотя это не стало неожиданностью, ведь сам Бженчек не раз говорил, что будет осуществлять ротацию и привлекать молодежь.

Стоит отметить, что в список игроков на спарринг с "сине-желтыми" попал защитник киевского Динамо Томаш Кендзера.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины сыграет в товарищеском матче с Польшей. Начало в 21:45.

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