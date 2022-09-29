Збірна Німеччини отримала від УЄФА пропозицію зіграти в одній із відбіркових груп до Євро-2024. Однак, як інформує Sky Sport, німці відповіли відмовою на таку пропозицію, навіть якби у випадку невдачі їхня путівка на турнір зберігалася.

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Нагадаємо, що саме Німеччина є країною-господаркою Євро-2024. Раніше в історії футболу вже траплялася така ситуація. Зокрема, збірна Франції як організатор турніру брала участь у відборі до Євро-2016.

"Ми вже кваліфікувалися на Євро як країна-господарка турніру. Це дає нам більше гнучкості при плануванні наступного року", – зазначив директор національної команди Олівер Бірхофф.

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