Термін контракту Олівера Бірхоффа з Німецьким футбольним союзом діяв до 2024 року, але сторони розірвали угоду за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт DFB.

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Бірхофф курував усі збірні Німеччини та футбольні академії своєї країни. Також він відповідав за зовнішні питання та проблеми, що стосувалися збірної Німеччини. Зокрема, саме за ним було остаточне рішення щодо демонстрації протесту гравцями збірної Німеччини щодо політики УЄФА, який заборонив футболістам використовувати капітанську пов'язку у кольорах веселки.

Згідно з Kicker, уболівальники також звинувачують Бірхоффа в помилковому виборі місця дислокації збірної Німеччини в Катарі.

Кілька днів тому Kicker провів серед уболівальників опитування на тему, хто винен у невдачах "манншафт" на ЧС-2022. Понад 90% користувачів проголосували за Бірхоффа. Німецький Sky Sport зазначав, що після вильоту німецької збірної з ЧС-2022 Бірхофф буде позбавлений низки повноважень; передбачалося, що Олівер зосередить свою увагу на академіях та молодіжних збірних Німеччини.

Однак DFB вирішив, що сторонам краще розірвати контракт. Олівер Бірхофф погодився із цим рішенням.

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