"Ми не можемо пояснити цей спалах вірусу. Ми ретельно і сумлінно дотримувалися усіх правил протягом декількох місяців.

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Таким чином, ми пережили пандемію майже без єдиного позитивного тесту, тому нам зараз важко. Клуб перебуває у тісному контакті з органами охорони здоров'я", – цитує директора з професіонального футболу Хоффенхайма Олександра Розена sport.sky.de.

У клубі нещодавно зафіксували вісім осіб з COVID-19. Наступний поєдинок Хоффе запланований на 21 листопада проти Штутгарта.

За інформацією kicker, серед інфікованих також є голкіпер Олівер Бауман, який пішов на ізоляцію з табору збірної Німеччини. Нагадаємо, німці прийматимуть збірну України 14 листопада в рамках Ліги націй.

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