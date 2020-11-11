"Мы не можем объяснить эту вспышку вируса. Мы тщательно и добросовестно соблюдали все правила в течение нескольких месяцев.

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Таким образом, мы пережили пандемию почти без единого положительного теста, поэтому нам сейчас тяжело. Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения", – цитирует директора по профессиональному футболу Хоффенхайма Александра Розена sport.sky.de.

В клубе недавно зафиксировали восемь человек с COVID-19. Следующий поединок Хоффе запланирован на 21 ноября против Штутгарта.

По информации kicker, среди инфицированных также голкипер Оливер Бауман, который пошел на изоляцию из лагеря сборной Германии. Напомним, немцы будут принимать сборную Украины 14 ноября в рамках Лиги наций.

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