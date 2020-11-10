Польський журналіст Мачєй Калішук називає збірну України сенсацією відбору Євро-2020 за перемогу в складній групі з Португалією та Сербією, відзначаючи гарний стиль нашої команди. Однак наголошує – Ліга націй показала, що не все так ідеально в нашому королівстві. Тим не менше Заваров вірить: саме команда Шевченка здатна створити сенсацію на Чемпіонаті Європи, який перенесли на літо 2021 року. Також легенда Динамо неохоче, але ділиться секретами роботи селекціонером у київському клубі.

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Головна проблема збірної – за межами поля

Кваліфікація у нашому виконанні була дуже доброю, але зараз ми стикаємось з надзвичайно сильними командами. Урешті-решт, Німеччина та Іспанія – це європейські лідери, тому в нас виникають деякі проблеми. Однак збірна здолала Швейцарію та Іспанію, тож все ще показує гарні результати. Наше найбільше занепокоєння, утім, викликає коронавірус.

Багато викликаних гравців не можуть приїхати на тренувальні збори через хворобу. Звичайно, це не тільки наш випадок, але мені здається, що ваша команда не зазнала такої шкоди через відсутність основних виконавців (лише з одного Динамо через позитивний результат щодо тесту на COVID-19 вибули 6 гравців, – прим. "Футбол 24").

Багато молоді у збірній, оцінка чемпіонів світу U-20

Так, це правда, у нас дуже талановите покоління. У мій час було щось схоже, ми також добре грали на цьому турнірі (18-річний Заваров брав срібло молодіжного ЧС-1979, де забив 1 гол). Потім в Японії, тоді ще під назвою Радянського Союзу, ми дійшли до фіналу, в якому програли Аргентині з Дієго Марадоною у складі. Перед тим у півфіналі здолали Польщу.

Чи це покоління настільки ж здібне? Чемпіонат світу U-20 – це одне, а доросла національна команда – дещо інше. Ви не можете порівнювати гру серед юніорів з боротьбою проти Лєвандовскі. Молоді гравці працюють добре, і я сподіваюся, що багато хто з них зробить видатну кар’єру. Не конкретизуватиму, хто саме. Не скажу, що, наприклад, Циганков – це новий Мессі чи Роналду. Та я думаю, що у чотирьох чи п’яти хлопців є реальний шанс цього досягти.

Більшість збірників представляють УПЛ. Легіонери або не грають великих ролей, або виступають у середніх клубах?

На мою думку, це питання їхніх проблем з адаптацією, а не футбольного класу. Та й це не стосується всіх, адже той же Маліновський добре дає раду в Аталанті. А те, що вони грають в рідній країні, для мене не є проблемою. Українська Прем'єр-ліга не є якимсь другорядним змаганням.

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Чого Україна може досягнути під час Євро

Важко давати прогноз, тому що турнір відбудеться наступного року, його потрібно буде проводити в різних країнах і все таке. Однак, безперечно, після перемоги в групі відбору тепер збірна зобов'язана зіграти добре. Я вірю, що ми зробимо сюрприз на цьому турнірі.

Український футбол виглядає досить непогано, хоча після початку війни ситуація непроста? Це правда, Шахтар уже грав свої матчі у Львові, Харкові та Києві, бо не може грати в Донецьку. Однак гравців ця ситуація додатково мотивує, вони ще більше прагнуть показати себе.

Оцінка збірної Польщі

Я найкраще пам’ятаю ту чудову команду, яка була давніше – з Лято, Любаньскі, Горгонем чи пізніше з Бонєком. Відтоді минуло багато років. Сьогодні Лєвандовскі перебуває на тому ж рівні, що і ті зірки. Чи є він найкращим гравцем у світі на цей момент?

Не мені судити, чи заслужив він Золотий м'яч, якби його вручали. Та я думаю, що такі нагороди повинні отримувати ті, хто виграв Лігу чемпіонів, Чемпіонат світу чи Європи. А Лєвандовскі був найважливішою фігурою в Баварії – приблизно так 30 відсотків від загальної вартості команди. Тож він найкращий на станом на сьогодні.

Динамо і важча ситуація з трансферами

Дуже добре знаю одного поляка з нинішньої команди? Так, звісно. Томаш Кендзьора – непоганий футболіст, але він має продовжувати працювати. Динамо – клуб з великими амбіціями. Нова роль скаута? Це важлива робота. Я їжджу переглядати гравців, хоч зараз це важкувато через коронавірус, а потім готую звіт для президента. Даю йому список гравців зі своїми коментарями щодо них.

Я працюю в цій ролі лише рік. Крім того, можу дати лише рекомендації, але рішення ухвалюю не я. Зрозуміло, що гроші відіграють ключову роль. Гравець може виявитися занадто дорогим, але трапляється, що хтось може оцінити його рівень як недостатньо хороший. Чи у фінансовому плані Динамо – в гіршому становищі, ніж було? Скажу так, привезти гравця з-за кордону непросто, тут впливають політичні проблеми, не всі хочуть їхати до нас.

В основному відстежую італійський ринок, але не тільки. Польський? Звичайно, ми спостерігаємо за всією Європою. Зокрема, Польщею, Нідерландами та Бельгією. Звісно, я також переглядаю матчі вашої Екстракласи. Що стосується візитів, мені якось не пощастило. Я приїхав до Варшави, щоб подивитися на гравця, який мене зацікавив, а він не зіграв. Про кого мова? Я мушу йти вже завершувати (сміється, – прим. ред.)...

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