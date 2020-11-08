Травма захисника Баварії Йозуа Кімміха виявилась не такою серйозною – оборонець повернеться на поле ще до кінця цього року.

Як відомо, у матчі 7-го туру чемпіонату Німеччини проти дортмундської Борусії захисник Баварії Йозуа Кімміх зазнав травми. Ближче до завершення першого тайму він намагався перервати небезпечну контратаку суперника і пішов у стик із Ерлінгом Холандом, після якого залишився на газоні. Оборонцю довелось покидати поле зі сльозами на очах за допомогою лікарів.

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Після детального огляду найгірші прогнози лікарів не підтвердились – у 25-річного гравця підозрюють розрив меніска у правому коліні, повідомляє видання Kicker. Футболіста чекає операція і відсутність на полі щонайменше кілька тижнів. Таким чином, Кімміх пропустить матчі збірної Німеччини, серед яких і поєдинок проти команди Шевченка.

У поточному сезоні Йозуа провів у футболці Баварії 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 7 результативних передач.

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