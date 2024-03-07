Хавбек Баварії Александар Павловіч ще не визначився, яку країну представлятиме на міжнародній арені.

19-річний Павловіч взимку увірвався в основу Баварії та став ключовим гравцем команди Тухеля. Хавбек, який народився у Мюнхені, ще не заграний за жодну збірну.

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Юліан Нагельсманн вирішив не викликати Павловіча у збірну Німеччини на березневі спаринги з Францією та Нідерландами перед домашнім Євро-2024. Александар отримає перший виклик у молодіжку, повідомляє Sky Sport.

Павловіч також має можливість грати за Сербію через походження своїх батьків. Представники збірної Сербії на вихідних приїхали в Мюнхен, щоб особисто переконати сім'ю Александара. Однак молодий хавбек заявив, що не прийматиме рішення до кінця Євро-2024.

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