Хавбек Баварии Александар Павлович еще не определился, какую страну будет представлять на международной арене.

19-летний Павлович зимой ворвался в основу Баварии и стал ключевым игроком команды Тухеля. Хавбек, родившийся в Мюнхене, еще не заигран ни за одну сборную.

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Юлиан Нагельсманн решил не вызывать Павловича в сборную Германии на мартовские спарринги с Францией и Нидерландами перед домашним Евро-2024. Александар получит первый вызов в молодежку, сообщает Sky Sport.

Павлович также имеет возможность играть за Сербию из-за происхождения своих родителей. Представители сборной Сербии на выходных приехали в Мюнхен, чтобы лично убедить семью Александара. Однако молодой хавбек заявил, что не будет принимать решение до конца Евро-2024.

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