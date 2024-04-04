61-річний бельгієць Брайс, який останнім часом тренував Левен, був призначений головним тренером збірної Камеруну після звільнення Рігоберта Сонга. Однак місцева Федерація футболу не має жодного стосунку до цього рішення – нового тренера призначило міністерство спорту країни, інформує ВВС.

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"Федерація футболу Камеруну дізналася про це призначення одночасно з усіма камерунцями. Найближчим часом ми маємо намір пролити світло на цю сумну ситуацію", – йдеться в офіційній заяві федерації, головою якої є Самюель Ето'О. Екс-форвард Барселони наразі перебуває під слідством Конфедерації африканського футболу за підозрою в неналежній поведінці.

Попередній наставник збірної Камеруну – Рігобер Сонг – був призначений головним тренером національної команди за наказом президента країни Поля Бійї.

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