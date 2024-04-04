61-летний бельгиец Брайс, который в последнее время тренировал Левен, был назначен главным тренером сборной Камеруна после увольнения Ригоберта Сонга. Однако местная Федерация футбола не имеет никакого отношения к этому решению – нового тренера назначило министерство спорта страны, информирует ВВС.

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"Федерация футбола Камеруна узнала об этом назначении одновременно со всеми камерунцами. В ближайшее время мы намерены пролить свет на эту прискорбную ситуацию", – говорится в официальном заявлении федерации, главой которой является Самюэль Это'О. Экс-форвард Барселоны в настоящее время находится под следствием Конфедерации африканского футбола по подозрению в ненадлежащем поведении.

Предыдущий наставник сборной Камеруна – Ригобер Сонг – был назначен главным тренером национальной команды по приказу президента страны Поля Бийи.

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