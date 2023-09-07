Підготовка збірної Іспанії до відбіркового матчу чемпіонату Європи проти Грузії пройшла не зовсім гладко.

У четвер, 7 вересня, на тренуванні гравця збірної Іспанії довелося обійтися без бутсів, воротарських рукавичок і м'ячів. Про це інформує AS.

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Очікується, що інвентар прибуде до Тбілісі тільки в п'ятницю, 8 вересня – багаж залишився в Іспанії. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте був змушений викручуватися і проводити тренування без необхідних елементів гри.

У п'ятницю вранці Іспанія проведе останнє тренування перед грою з Грузією. Матч намічений на вечір того ж дня.