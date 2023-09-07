Збірна Іспанії провела тренування без бутсів і м'ячів – інвентар залишився вдома
21:23 - Читать на русском
Підготовка збірної Іспанії до відбіркового матчу чемпіонату Європи проти Грузії пройшла не зовсім гладко.
У четвер, 7 вересня, на тренуванні гравця збірної Іспанії довелося обійтися без бутсів, воротарських рукавичок і м'ячів. Про це інформує AS.
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Очікується, що інвентар прибуде до Тбілісі тільки в п'ятницю, 8 вересня – багаж залишився в Іспанії. Головний тренер "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте був змушений викручуватися і проводити тренування без необхідних елементів гри.
У п'ятницю вранці Іспанія проведе останнє тренування перед грою з Грузією. Матч намічений на вечір того ж дня.
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