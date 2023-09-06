Скандал з поцілунком, який виник після святкування перемоги жіночої збірної Іспанії на ЧС-2023, досі є однією з головних тем в країні.

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Як повідомляє El Partidazo de COPE, Дженні Ермосо, гравчиня яку поцілував Рубіалес, подала офіційну скаргу. Вона стверджує, що у функціонера не було згоди на поцілунок. Дівчина дає свідчення перед прокуратурою Іспанії. Заява є необхідною умовою для того, щоб прокуратура спромоглася передати справу до Національного суду.

Нагадаємо, що Рубіалеса вже відсторонила ФІФА від діяльності терміном на 90 днів.

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