Сборная Испании провела тренировку без бутс и мячей – инвентарь остался дома
21:23 - Читати українською
Подготовка сборной Испании к отборочному матчу чемпионата Европы против Грузии прошла не совсем гладко.
В четверг, 7 сентября, на тренировке игрока сборной Испании пришлось обойтись без бутс, вратарских перчаток и мячей. Об этом информирует AS.
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Ожидается, что инвентарь прибудет в Тбилиси только в пятницу, 8 сентября – багаж остался в Испании. Главный тренер "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте был вынужден выкручиваться и проводить тренировку без необходимых элементов игры.
В пятницу утром Испания проведёт последнюю тренировку перед игрой с Грузий. Матч намечен на вечер того же дня.
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