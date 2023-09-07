Подготовка сборной Испании к отборочному матчу чемпионата Европы против Грузии прошла не совсем гладко.

В четверг, 7 сентября, на тренировке игрока сборной Испании пришлось обойтись без бутс, вратарских перчаток и мячей. Об этом информирует AS.

Скандал с поцелуем: футболистка подала официальную жалобу на Рубиалеса

Ожидается, что инвентарь прибудет в Тбилиси только в пятницу, 8 сентября – багаж остался в Испании. Главный тренер "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте был вынужден выкручиваться и проводить тренировку без необходимых элементов игры.

В пятницу утром Испания проведёт последнюю тренировку перед игрой с Грузий. Матч намечен на вечер того же дня.