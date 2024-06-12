Нападник Жирони Артем Довбик близький до зміни клубної прописки цього літа.

Атлетіко ще на крок наблизився до трансферу Довбика – мадридці підготували контракт для українця, розрахований до 2029 року, повідомляє Ніколо Скіра.

Довбик досяг принципової домовленості з новим клубом – у перегонах залишились двоє

Зазначається, що "матрацники" готові заплатити клаусулу, прописану в контракті Артема з Жироною. За інформацією "Футбол 24", вона становить 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Довбик завоював трофей Пічічі – найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії – у першому ж сезоні в Ла Лізі. Для цього українцю знадобилось 24 голи у 36 поєдинках першості.

Україна розгромила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024, але втратила Миколенка