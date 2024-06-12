Доходи французьких клубів Ліги 1 від продажу прав на телетрансляції впадуть на 30%.

Ліга 1 не може знайти покупця для продажу телевізійних прав на попередніх умовах. Як інформує L'Equipe, знайти покупця з пропозицією в 500 млн євро на пакет прав на наступні п'ять сезонів (2024-2029) стало б справжнім дивом. Зацікавлені мовники – Canal Plus, beIN Sport, Dazn і Amazon Prime Video – досі не подали заявку. Ситуація стає дедалі тривожнішою, оскільки сезон стартує всього за два місяці.

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Повідомляється, що за найгіршого сценарію клубам елітного французького дивізіону доведеться розділити близько 300 мільйонів євро. Таким чином, падіння доходів від телетрансляцій становитиме 30%. Тепер клубам доведеться виживати, продаючи хороших футболістів.

Раніше глава LFP Вінсент Лабрюн мав намір отримати за телевізійні права як мінімум 1 мільярд євро.

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