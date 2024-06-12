Бойко ризикує залишитись без клубу – апетити екс-кіпера збірної України відлякують потенційних роботодавців
Колишній воротар Динамо, Полісся та низки інших клубів Денис Бойко може опинитися біля розбитого корита через свої фінансові забаганки.
Як стало відомо Футбол 24, український голкіпер Денис Бойко зайшов у глухий кут з пошуком нового клубу. До його послуг проявили інтерес Кривбас, Олександрія, Колос і Карпати, проте вони не готові втамувати його фінансові вимоги.
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У новому клубі 36-річний воротар, який нині перебуває у статусі вільного агента, хоче отримувати 150 тисяч умовних одиниць за сезон. Мінімум.
Нагадаємо, Бойко – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2005 році. Перебував у структурі київського клубу до 2014 року (з орендами в київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Дніпро). З 2014-го по 2016 рр. виступав за Дніпро на повноцінній основі. Потім були турецький Бешикташ, іспанська Малага і повернення в Динамо у 2018 році.
У липні 2023 року приєднався до Полісся, в якому відіграв лише один сезон (24 матчі, 21 пропущений гол, 8 ігор "на нуль"). За збірну України провів 7 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.
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