Колишній воротар Динамо, Полісся та низки інших клубів Денис Бойко може опинитися біля розбитого корита через свої фінансові забаганки.

Як стало відомо Футбол 24, український голкіпер Денис Бойко зайшов у глухий кут з пошуком нового клубу. До його послуг проявили інтерес Кривбас, Олександрія, Колос і Карпати, проте вони не готові втамувати його фінансові вимоги.

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У новому клубі 36-річний воротар, який нині перебуває у статусі вільного агента, хоче отримувати 150 тисяч умовних одиниць за сезон. Мінімум.

Нагадаємо, Бойко – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2005 році. Перебував у структурі київського клубу до 2014 року (з орендами в київський ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Дніпро). З 2014-го по 2016 рр. виступав за Дніпро на повноцінній основі. Потім були турецький Бешикташ, іспанська Малага і повернення в Динамо у 2018 році.

У липні 2023 року приєднався до Полісся, в якому відіграв лише один сезон (24 матчі, 21 пропущений гол, 8 ігор "на нуль"). За збірну України провів 7 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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