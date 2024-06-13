Новим технічним директором ЛНЗ став Олександр Чабан, повідомляє прес-служба "фіолетових".

ЛНЗ офіційно знайшов заміну Дулубу в Європі – черкасців очолив екс-тренер Шахтаря і Барселони

На своїй посаді він замінив Андрія Колісника, який був призначений у липні 2023 року. Чабан раніше виконував аналогічні функції у Волині та Русі. Вболівальникам він запам'ятався полум'яною промовою щодо небажання переносити матч зі СК Дніпро-1, запропонувавши "створити окремий чемпіонат для команд, які грають у єврокубках".

Своєю чергою Колісник, який колись починав як український YouTube-блогер, пішов на підвищення і став генеральним директором клубу.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ оголосив замість Олега Дулуба нового головного тренера – іспанського фахівця Андреаса Карраско. Раніше посаду президента клубу покинув Андрій Полтавець.

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