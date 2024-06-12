Контрольний матч між збірними Молдови та України запам'ятався серйозною помилкою трансляторів поєдинку.

Роман Яремчук вивів збірну України вперед вже на 2-й хвилині, але транслятор допустився серйозної помилки, вказавши, що саме Молдова повела в рахунку.

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Ба більше, в титрах вивели, що гол забив нападник збірної Молдови Іон Ніколаеску, який також виступає під 9-м номером. Щоправда, дуже швидко помилку виправили, вказавши правильного автора гола.

Нагадаємо, що збірна України розбила Молдову (4:0). Голами відзначились Яремчук, Циганков, Довбик та Судаков.

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