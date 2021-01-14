Збірна Чилі звільнила Руеду після слабкого старту кваліфікації на чемпіонат світу
17:36 - Читать на русском
Рейнальдо Руеда покинув тренерський місток збірної Чилі.
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чилі.
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Руеда очолив "Ла Роху" 8 січня 2018 року. Під керівництвом колумбійського фахівця команда провела 27 матчів – 10 перемог, 7 нічиїх і 10 поразок. Чилі слабко розпочала відбір на чемпіонат світу 2022 року, набравши всього 4 очки у 4 турах і розташувавшись поза зоною виходу на Мундіаль.
Нагадаємо, на посаду тренера чилійців сватали іменитого Лучано Спалетті, однак той відмовився.
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