Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Чилі.

Сімеоне може очолити збірну Аргентини

Руеда очолив "Ла Роху" 8 січня 2018 року. Під керівництвом колумбійського фахівця команда провела 27 матчів – 10 перемог, 7 нічиїх і 10 поразок. Чилі слабко розпочала відбір на чемпіонат світу 2022 року, набравши всього 4 очки у 4 турах і розташувавшись поза зоною виходу на Мундіаль.

Нагадаємо, на посаду тренера чилійців сватали іменитого Лучано Спалетті, однак той відмовився.

Уперше за 82 роки: чому одразу два легендарні клуби Південної Америки йдуть на дно