Асоціація футболу Аргентини розглядає можливість запрошення 50-річного фахівця на посаду керманича національної команди, стверджує El Chiringuito TV.

Атлетіко готує новий контракт для Сімеоне, – Marca

Сімеоне може очолити "альбіселесте" після Атлетіко. Контракт Ель Чоло з "матрацниками" чинний до літа 2022 року. Натомість нинішній ентренадор збірної Аргентини Ліонель Скалоні має угоду з асоціацією на такий же термін, хоча ЧС-2022 запланований на листопад-грудень.

До слова, Дієго Сімеоне захищав кольори збірної Аргентини в 1988-2002 рр. і тріумфував із "альбіселесте" на двох Копа Амеріка та Кубку конфедерацій-1992. Як тренер він працював лише з клубами.

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